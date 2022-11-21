حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 21-11-2122 عاطفيا ومهنيا

أصدرت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لجميع المواليد، إذ يتابع البعض تحركات الطالع اليومية التي تؤثر على الأشخاص بشكل مختلف، حسب البرج السماوي وتاريخ ميلاد كل إنسان.

واليوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري، جاءت تفاصيل حظك اليوم وفق ما كشفته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 21-11-2122 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، ما يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك.

حظك اليوم برج الحمل 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

القمر بمواجهتك.. حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك وكن لبقا مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج الثور 21-11-2122 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يمنحك نشاطا وإصرارا على الإنجاز.

حظك اليوم برج الثور 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

الشمس بمواجهة برجك قد تدفعك للتمرد.. حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-11-2122 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تبدو اليوم نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض، فقط قم بما عليك من واجبات.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك اليوم متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية.

حظك اليوم برج السرطان 21-11-2122 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق الدقيقة والعادلة في حل المشكلات التي تقابلك.

حظك اليوم برج السرطان 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

تجتاحك اليوم مشاعر متناقضة وارتباك، وعليك أن تصبر.

حظك اليوم برج الأسد 21-11-2122 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك قدرة على الإقناع، ويساعدك على إظهار مواهبك ويخدم خططك وتعبر جيدا عن أفكارك.

حظك اليوم برج الأسد 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك لباقة في اختيار كلمات مؤثرة تهدئ الموقف مع الآخرين.

حظك اليوم برج العذراء 21-11-2122 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على المال والأعمال وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج العذراء 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بأن تتأنى في ردود أفعالك.. لا تغامر أو تتورط في أقوال غير مدروسة.

حظك اليوم برج الميزان 21-11-2122 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم لتستثمر نشاطك ومواهبك.

حظك اليوم برج الميزان 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا.

حظك اليوم برج العقرب 21-11-2122 على الصعيد المهني

اليوم تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها، وينصحك الفلك ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج العقرب 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمدك بالسحر والجاذبية وبالطاقة العاطفية والحضور.

حظك اليوم برج القوس 21-11-2122 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمال وتحصل بسهولة على مساندة الأصدقاء والزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج القوس 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تتعامل بحيوية مبهرة مع الطرف الآخر وتسعد بحياتك.

حظك اليوم برج الجدي 21-11-2122 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل، وعليك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة مالية غير محسوبة العواقب.

حظك اليوم برج الجدي 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي.. حاول التحكم في أعصابك.

حظك اليوم برج الدلو 21-11-2122 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعدك بتحقيق نجاحات ومكاسب، فقط عليك أن تعتمد اللباقة مع زملاء العمل.

حظك اليوم برج الدلو 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة.

حظك اليوم برج الحوت 21-11-2122 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تجد وسيلة لزيادة دخلك وتبدو واضحا في خطواتك وتضع أسس قوية لمكانتك.

حظك اليوم برج الحوت 21-11-2122 على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن توطد علاقتك بالأحباب وتخطط جيدا لمستقبلك وقد تكتشف أمورا خافية.