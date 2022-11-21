حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21-11-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج الحمل من الشخصيات القوية، والتي تعشق استقلاليتها، فهي دائمًا عاملة وطموح، قادرة على تحدي المشكلات والصعاب التي تواجهها، وتمتلك مواهب تجعلها قادرة على أن تكون ذات شعبية بين أصدقائها.

وفي التقرير التالي، تنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحمل، أن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، القمر في مواجهة برجك ما يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، القمر بمواجهتك.. حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك وكن لبقا مع الأصدقاء.

مشاهير برج الحمل

ومن أبرز نجوم برج الحمل، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الفنانة إسعاد يونس، وداليا مصطفي، ياسر جلال، هشام إسماعيل، أمل العوضي، حمدي الميرغني، ومنذر رياحنة، الفنانة والممثلة العالمية رينية زيلويغر، الممثل البريطاني تشارلي هونام، هيثم أحمد زكي.