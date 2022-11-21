أماكن سقوط الأمطار غدا.. خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدا، وحالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة، فضلا عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد على جميع الأنحاء والمناطق.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن أماكن سقوط الأمطار غدا تكون على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر، وستكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

الظواهر الجوية

أما عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غدا، تتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا، توقع الخبراء، أن يكون طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء، ما عدا معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وترتفع درجات الحرارة ليكون طقس حار على جنوب الصعيد.

بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقا لخبراء الأرصاد، فأن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على مدن الجمهورية، تأتي كالتالي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- 6 أكتوبر 26- 16

- بنها 26- 17

- دمنهور 26- 16

- كفر الشيخ 26- 16

- المنصورة 27- 17

- دمياط 25- 16

- بورسعيد 26- 18

- الإسماعيلية 28- 15

- السويس 27- 15

- الزقازيق 27- 16

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 26- 16

- شلاتين 31- 22

- الإسكندرية 25- 16

- العلمين الجديدة 24- 16

- وادي النطرون 27- 16

- مطروح 24- 16

- السلوم 25- 15

- سيوة 25- 11

- العريش 27- 14

- رفح 26- 13

- الطور 25- 14

- كاترين 22- 08

- رأس سدر 27- 16

- نخل 26- 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27- 19

- شرم الشيخ 29 - 21

- الغردقة 28- 20

- مرسى علم 28- 20

- الفيوم 27- 14

- بني سويف 27- 13

- المنيا 27- 12

- أسيوط 28- 13

- سوهاج 29- 14

- قنا 31- 17

- الأقصر 32- 16

- أسوان 33- 17

- الوادي الجديد 30- 12

- أبو سمبل 31- 16

- أبو رماد 30- 22

- رأس حدربة 27- 19.