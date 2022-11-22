تحرير 44 محضر إشغال طريق ومخالفة لمواعيد الغلق الشتوية في بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة بمدينة بنها لإزالة الإشغالات والتعديات من أصحاب المحال التجارية على حرم الطريق والحدائق المقامة حول المساكن وأرصفة المارة، ورفع المخالفات والأكشاك المقامة بدون ترخيص، ومخالفات المقاهي بوضع كراسي على أرصفة المارة وتقديم الشيش مخالفين بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء.

تحرير 17 محضر إشغال طريق

تأتي حملة محافظ القليوبية استجابة منه لشكاوى عدد من المواطنين من الإشغالات على الطريق العام، إذ جرى المرور على عدد من المناطق بمدينة بنها والشوارع الرئيسية والفرعية، وتمكنت الحملة من تحرير 17 محضر إشغال طريق، وتحرير محضر بيئة و4 محاضر اختراق لمواعيد الغلق الشتوية، ومصادرة 8 شيش تم ضبطها بأحد الكافيهات.

كما جرى تنفيذ 23 حالة إزالة فورية تنوعت ما بين كراسي وشمسيات وتند ثابته وفترينات واستندات حديده، وعربات متحركة تعمل بدون ترخيص، وتم مصادرة كافة المضبوطات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة ميدانية لظاهرة الإشغالات بالقليوبية

وأكد محافظ القليوبية، اهتمامه بالمتابعة الميدانية لظاهرة إشغالات الطريق العام والتعديات على أرصفة المارة من قبل أصحاب المحال التجارية، وذلك من خلال الحملات الدورية للقضاء تمامًا على أي ظاهرة تشوه المظهر الحضاري أو تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والمارة، وللتأكُد من الالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية في مختلف مُراكز ومدن وأحياء المحافظة الشتوية لتطبيق القانون ولتحقيق الانضباط على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء وزير التنمية المحلية بمتابعة تطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية.

دوريات على مدار الساعة لمواجهة الإشغالات والتعديات

ووجه «الهجان» بضرورة عمل دوريات بالتناوب من العاملين لمنع كافة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة وأرصفة المارة وإعاقة حركة المرور، بالتنسيق الدائم مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.