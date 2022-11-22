ضعف ضخ المياه في السويس لمدة 4 ساعات الأربعاء.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة السويس، ضعف ضخ المياه بالسويس لمدة 4 ساعات في مختلف أنحاء المحافظة من الساعة 12 صباح الأربعاء، وفق برنامج صيانة شبكة مياه هيئة قناة السويس.

سبب ضعف ضخ المياه في السويس

وذكر بيان صادر عن ديوان عام السويس، أن ضعف المياه يأتي جراء تنفيذ شبكة مياه هيئة قناة السويس، غسل شبكات المياه على مستوى نطاق المحافظة.

وتضمن البيان أن غسيل الشبكات ينتج عنها ضعف ضخ مياه الشرب، بداية من 12 صباح الأربعاء ويستمر حتى الرابعة فجر نفس اليوم.

المستشفيات والأفران توفر مياه في فترة ضعف الضخ

ودعا البيان المواطنين والمسؤولين عن الأماكن الحيوية مثل المستشفيات والأفران والأماكن والمرافق الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة، حتى يعود ضخ المياه بعد انتهاء عملية غسيل الشبكات.