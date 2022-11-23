بدء التشغيل التجريبي لـ3 محطات رفع صرف صحي بقنا.. تكلفت 251 مليون جنيه

أعطى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبى لعدد 3 محطات رفع صرف صحى بقرى أبومناع غرب وأبو مناع شرق والشيخ على التابعين لمركز دشنا، التى نفذتها شركة المقاولون العرب، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

محطة أبو مناع تخدم 55 ألف مواطن

أطلق محافظ قنا إشارة التشغيل التجريبى، بالضغط على زر تشغيل محطة رفع صرف صحى قرية أبو مناع بحرى وغرب، التي تصل قدرتها الحالية إلى 32.8 ألف م3/ يوم، وتقوم بضخ مياه الصرف إلى محطة المعالجة الرئيسية عبر خط طرد بطول 7200 متر، وتضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة، تبدأ من 160 مم حتى 1000 مم، بإجمالى طول 37 ألفا و472 مترا، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 142 مليون جنيه، وتخدم المحطة حوالى 55 ألف مواطن من أهالى قريتىّ أبومناع بحرى و أبومناع غرب.

التشغيل التجريبي لمحطات الصرف الصحي

شهد الداودى، التشغيل التجريبى لمحطة رفع صرف صحى قرية أبومناع شرق، التى تصل قدرتها الحالية إلى 8.6 ألف م3/ يوم، وتشتمل على خط طرد بطول 4350 مترا، لضخ مياه الصرف إلى محطة المعالجة الرئيسية، كما تضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة، تبدأ من 160 مم حتى 630 مم، بإجمالى طول 25 ألفا و867 مترا، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، وتخدم المحطة حوالى 19 ألف مواطن من أهالى قرية أبومناع شرق.

واختتم محافظ قنا، جولته بإعطاء إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة رفع صرف صحى قرية الشيخ على، التي تصل قدرتها الحالية إلى 23.3 ألف م3/ يوم، وتقوم بضخ مياه الصرف إلى غرفة تهدئة شبكات أبومناع بحرى وغرب عبر خط طرد بطول 4950 مترا، وتضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 710 مم، بإجمالى طول 16 ألفا و81 مترا، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 69 مليون جنيه، وتخدم المحطة حوالى 23 ألف مواطن من أهالى القرية.

رافقه المحافظ، كل من المهندس محمد على رئيس الجهاز التنفيزى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس ياسر محسوب رئيس فرع شركة المقاولون العرب بالبحر الأحمر، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، وأشرف أنو رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والمهندس علاء بكرى ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

تخدم 160 قرية في دشنا

قال محافظ قنا، إن العمل بمشروع صرف صحى قرى دشنا يجرى على قدم وساق، لخدمة 16 قرية تابعة للمركز، بإجمالي عدد سكان 366 ألف نسمة، ووصلت نسبة تنفيذ إجمالى الأعمال (محطات رفع – خطوط طرد – شبكات انحدار بطول 400 كم ) إلى 85%، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 1 مليار و400 مليون جنيه.

وأكد أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها، من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعى والاتصالات وكابلات الكهرباء الأرضية لزيادة مستوى الأمان في كل القرى،بعد عقود من عدم توافر تلك الخدمات.

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة مستمرة لمشروعات الصرف الصحى، التى يتم تنفيذها حاليا، خاصة بالقرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو توصيل خدمات الصرف الصحى للقرى المصرية.