تعيينات شركة المياه والصرف.. آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف 2022

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، عبر منشور على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اليوم الخميس آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لشغل وظيفة قارئ ومحصل بالعمولة، وفقًا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2022 بهدف تحسين أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

11 شرطا للمتقدمين لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2022

وكشفت شركة مياه الشرب، عن 11 شرطًا يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة قارئ ومحصل وفقًا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2022، وهي كالآتي:.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- ألا تقل نسبة النجاح في المؤهل عن 65% من المجموع الإجمالي.

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 سنة في تاريخ الإعلان.

- يُفضل أن يكون حاصلًا على دورات متخصصة في الكمبيوتر واستخدام الحاسب الآلي.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة دمياط.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها نهائيًا.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل السموم والمخدرات.

- أن يكون حسن المظهر ويقبل العمل تحت ضغط.

- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.

- الموافقة على تقديم إقرار بالضمانات المناسبة لشغل الوظيفة حال استيفاء المتقدم للشروط المحددة.

- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل المطلوب.

مستندات مطلوب تقديمها مع استمارة الوظائف لشركة المياه والصرف 2022

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المستندات التي يجب أن يتقدم بها المتقدمين لشغل وظيفة قارئ ومحصل، وإرفاقها بالاستمارة.

- المؤهل الدراسي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

- صحيفة حالة جنائية حديثة باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

- 6 صور شخصية 4×6.

- الدورات التدريبية وشهادة خبرة لمن تتوافر فيه.

- أصل إقرار موثق بالشهر العقاري يفيد عدم حصوله على أي شهادة أعلى من المتقدم بها ولا يحق له المطالبة بالتسوية بالمؤهل الأعلى حال الحصول عليه.