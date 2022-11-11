تعيينات شركة المياه والصرف الصحي في الدقهلية.. الشروط المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير، وفقا للإعلان رقم 9 لسنة 2022.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للإعلان رقم 9 لسنة 2022 طبقا للآتي:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية: (المنصورة ومحلة دمنة - ميت غمر - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - دكرنس - بني عبيد) وفقا لبطاقة الرقم القومي السارية و الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن في أول يناير 2023 عن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة محو الأمية أو إحدى مراحل التعليم الأساسي (الابتدائية - الإعدادية) فقط .

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفي منها قانونا، وذلك طبقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

طريقة تقديم طلبات وظائف 2022

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات كالآتي:

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.

- اجتياز الاختبارات التي تحدد بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي، وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

- تقديم الطلبات إلكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة www.dkwasc.com.eg.

- لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد او سبق تقديمها.

- يلتزم المتقدم شخصيا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

- إعلان موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.