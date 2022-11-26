انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بطوخ وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة

تمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي أمام مدينة طوخ عقب رفع آثار حادث انقلاب سيارة بيجو، وإصابة 5 من أسرة واحدة مقيمين بمركز ميت غمر في الدقهلية، وجرى نقلهم للمستشفى.

وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الفني لفحص الحادث، وبيان أسبابه والاستعلام عن حالة المصابين وطلب تحريات المباحث.

أسماء المصابين في تصادم طوخ بالقليوبية

وكشفت التحقيقات أن المصابين من أسرة واحدة، مقيمون بمركز ميت غمر في الدقهلية وهم «مغازي.م.م» 50 سنة، مقيم بمدينة ميت غمر بالدقهلية وزوجته، و«سعاد.م»، 45 سنة، مقيمة ميت غمر وسهير رمزي 40 سنة، مقيمة ميت غمر، و«أسامة.م.م»، 12 سنة، ومقيم ميت غمر و «محمد.م.م»، 12 سنة ومقيم ميت غمر، و«سهير.ر»، 40 عاما.

تفاصيل حادث تصادم طوخ

وكانت الحركة المرورية شهدت زحاما على طريق «مصر الإسكندرية الزراعى بنها القاهرة» أمام مدينة طوخ بسبب حادث انقلاب سيارة بيجو 7 ركاب ، ما أدى إلى إصابة 5 ركاب جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت التقرير الفني لبيان ملابسات الحادث.

بلاغ بالمحضر

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بيجو رقم 5944 بطريق مصر الإسكندرية الزراعى فى منطقة طوخ بقيادة «رمضان.م»، 26 سنة مقيم مدينة ميت غمر بالدقهلية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انفجار الإطار الأمامي من سيارة بيجو 504 وانقلابها وإصابة 5 مصابين وجميعهم من عائلة واحدة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.