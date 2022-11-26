مصرع عاملين في انهيار غرفة صرف صحي بقنا

لقي عاملان مصرعهما، اليوم السبت، إثر انهيار غرفة صرف صحي عليهما أثناء عملهما بمنطقة الحاجر القبلي بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغ من النجدة بانهيار غرفة صرف صحي على عاملين أثناء عملهما بمنطقة الحاجر القبلي بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء ضحايا الحادث

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع طارق عبد الموجود عبدالعزيز، 30 عاما، وحسام العسوي هاشم، 25 عاما، إثر سقوط غرفة صرف صحي عليهما أثناء عملهما بمنطقة الحاجر القبلي بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام بمنطقة بهجورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.