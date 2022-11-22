أماكن سقوط الأمطار غدا.. خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا، وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية، منها رياح نشطة وأمطار وشبورة المائية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدًا، أوضحت الهيئة أنّ الأمطار تكون خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بينما تكون هناك أمطار خفيفة متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة أقصى الغرب على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وحسب خبراء الأرصاد، فإنّ حالة الطقس التي تشهدها البلاد غدا تكون حارة على جنوب الصعيد، مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وصولا إلى جنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، أما خلال ساعات الليل يكون الطقس مائل للبرودة على أغلب الأحيان.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقا للأرصاد، جاءت درجات الحرارة غدا كما يلي.

- القاهرة 26 - 16

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- 6 أكتوبر 25 - 15

- بنها 25 - 16

- دمنهور 25 - 16

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 26 - 15

- دمياط 25 - 15

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 26 - 18

- الزقازيق 27 - 17

- شبين الكوم 26 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 22

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 25 - 15

- وادي النطرون 26 - 16

- مطروح 24 - 14

- السلوم 23 - 15

- سيوة 24 - 11

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- الطور 26 - 15

- كاترين 20 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 26 - 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 19

- مرسى علم 28 - 20

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 14

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 14

- قنا 31 - 16

- الأقصر 32 - 17

- أسوان 32 - 13

- الوادي الجديد 30 - 13

- أبو سمبل 31 - 18

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 26 - 20