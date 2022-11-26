مستشار الرئيس: لم نرصد أي حالة وفاة بالفيروس المخلوي التنفسي حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، إن الفيروس المخلوي التنفسي يعد من ضمن مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تعرف باسم الفيروسات التنفسية، التي تؤثر وتصيب الجهازين التنفسي العلوي والسفلي، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس معروف منذ زمن طويل وليس جديدا على الإطلاق، كما أنه فيروس متكرر، مشددًا على أنه لم يتم رصد أي حالة وفاة بالفيروس.

وأوضح «تاج الدين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، السبت، أن أعراض الفيروس التنفسي المخلوي تتشابه كثيرًا مع الإنفلونزا وكورونا، ولذلك تسمى فيروسات تنفسية، وأبرز الإصابات تكون مصابة بنزلة برد وزكام وارتفاع في الحرارة والكحة البسيطة وتكسير في الجسم ووجع في الزور.

4 فيروسات تنفسية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية: «توجد 4 فيروسات تنفسية أهمها وأخطرها وأكثرها انتشارًا هو إنفلونزا أ، الذي يشهد تحورات كل سنة ويندرج تحته أنواع كثيرة مظهرها الإكلينيكي أمام الجميع زكام»، مشددًا على أن هناك صعوبة في رصد أعداد الحالات المصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، وما يتم رصده هي الحالات التي ترصد في وزارة الصحة وترسل للمعامل المركزية لتحليل الفيروس.

سر بعض الوفيات

وأكد أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالة وفاة بالفيروس المخلوي التنفسي، قائلا: «هو في طبيعته لا يؤدي للوفاة ولكن مضاعفاته هي ما تسبب الوفاة، والوفيات تكون بسبب الإصابة بأمراض أخرى سواء أمراض مزمنة أو تنفسية أو صغار وكبار السن، وهناك من 1% إلى 2% من المصابين بالفيروسات التنفسية المخلوية تحتاج لدخول المستشفيات فقط».