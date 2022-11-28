درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بحالة الطقس اليوم الاثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت الأرصاد، في بيان إلى أن درجات الحرارة العظمى في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى 23 والصغرى 16، والسواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، فى حين تسجل على محافظات شمال الصعيد، العظمى 23 والصغرى 11، وشمال وجنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للهيئة، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 16

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 23 - 16

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 17

- شبين الكوم 22 - 17

- طنطا 21 - 17

- شلاتين 26 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 25 - 20

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20