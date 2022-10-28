تعيينات شركة المياه.. نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف 2021

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور لها على صفحتها الرسمية «فيسبوك»، نتيجة الاختبار العملي للمتقدمين لشغل وظيفة «سائق» فقط، وفقًا لمسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2021، طبقا لاحتياجات مشروعات «حياة كريمة»، بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.

رابط معرفة نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لشغل وظيفة سائق 2021

وقالت الشركة إنه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة «سائق»، معرفة نتيجة الاختبار العملي من خلال الموقع الإلكترونى للشركة https://alexwater.com.eg/، أو من خلال الرابط التالي https://alexwater.com.eg/hr_job_ganob/jresulte_ts.php.

وطالبت مياه الشرب بالاسكندرية من الذين اجتازوا الاختبار العملي طباعة استمارة رقم «3» للمقبولين والحضور في الموعد المحدد بالأوراق المطلوبة والموضحة بالاستمارة.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظيفة سائق 2021

وحددت الشركة عدد من الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة سائق من خلال التالي.

** أن يكون المتقدم من محافظة الإسكندرية أقسام «برج العرب - العامرية»، فقط، والوحدات المحلية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة «شمال التحرير - رأس الترعة - الشعراوي»، فقط وفقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي السارية والصادرة قبل تاريخ الإعلان.

** بالنسبة لشهادة تأدية الخدمة العسكرية تكون كالآتي 3 سنوات للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة أو الإعفاء منها بشهادة الموقف من التجنيد يعمل بها كمسوغ للتعيين.

** أن يقبل المتقدم للوظيفة العمل بنظام الورادي بالمنطقة الجنوبية وفقًا لاحتياجات الشركة وطبيعة العمل.

** لا يسمح القيام بإجازة بدون أجر خلال الخمس سنوات الأولى.