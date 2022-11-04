تعيينات شركة المياه والصرف في دمياط 2022.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب التعاقد مع بعض العمالة المطلوبة بنظام العمولة لحاجة الشركة وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2022، لتحسين أداء الخدمة المقدمة للمواطنين لافتا إلى استمرار تلقي الطلبات من المتقدمين حتى الخميس المقبل 10 من نوفمبر الجاري 2022 على أن يكون التقديم بأي مركز بريد على مستوى المحافظة.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة قارئ ومحصل 2022

وحددت الشركة الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة قارئ ومحصل، وفقًا للإعلان 2 لسنة 2022 كالآتي:.

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- ألا تقل نسبة النجاح في المؤهل عن 65% من المجموع الإجمالي.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة في تاريخ الإعلان.

- يفضل أن يكون حاصلا على دورات متخصصة في الكمبيوتر واستخدام الحاسب الآلي.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة دمياط.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيًا.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل السموم والمخدرات.

- أن يكون حسن المظهر ويقبل العمل تحت ضغط.

- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.

- الموافقة على تقديم إقرار بالضمانات المناسبة لشغل الوظيفة حال استيفاء المتقدم للشروط المحددة.

- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل المطلوب.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف 2022

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف المتقدمين لشغل وظيفة قارئ ومحصل وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2022 إحضار صور المستندات الآتية وإرفاقها بالاستمارة.

- المؤهل الدراسي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

- صحيفة حالة جنائية حديثة باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

- 6 صور شخصية 4×6.

- الدورات التدريبية وشهادة خبرة لمن تتوافر فيه.

- أصل إقرار موثق بالشهر العقاري يفيد عدم حصوله على أي شهادة أعلى من المتقدم بها ولا يحق له المطالبة بالتسوية بالمؤهل الأعلى حال الحصول عليه.

يقدم بالنموذج المرفق بملف الأوراق.