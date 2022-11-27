كشفت جامعة الأزهر، عن الأوراق المطلوبة للتقديم للتسكين بالمدن الجامعية الأزهرية لبدء تسكين طلاب الفرقة الأولي «المستجدين» وطلاب النقل والفرق النهائية، للطلاب ممن تنطبق عليهم الشروط للتقديم للمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2023/2022.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، الأوراق المطلوبة للتقديم للتسكين بالمدن الجامعية الأزهرية والشروط وفق المعلن من جامعة الأزهر في خطاب رسمي، في السطور التالية:

الأوراق المطلوبة للتقديم للتسكين بالمدن الجامعية الأزهرية

وتضمنت المستندات الرسمية المطلوبة للتسكين في المدن الجامعية الأزهرية كالآتي:

- تقديم شهادة تفيد بحصول الطالب على جرعتي فيروس كورونا.

- نسختين ضوئيتين من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- نسختين ضوئيتين من الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة استمارة الثانوية العامة.

- صورة ضوئية من بطاقة الضامن.

- شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب.

- استمارة كشف طبي.

- استمارة إخطار التسكين.

- استمارة سداد الرسوم.

- استمارة العهد.

- تقديم 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4 في 6.

- إيصال مصروفات التسكين.

محظورات على طلاب المدن الجامعية

وحذرت الجامعة الأزهرية الطلاب المستجدين والحاليين من عدم اتباع تعليمات التسكين بالمدن الجامعية والتي جاءت النحو التالي:

- التأخير بعد المواعيد المقررة لدخول المدن الجامعية.

- الاتيان بأفعال من شأنها إزعاج الآخرين أو إحداث ضوضاء.

- ارتداء ملابس غير لائقة.

- استخدام الكهرباء في غير أغراض الإضاءة.

- العبث أو إساءة استعمال أثاث المبنى بالمدن الجامعية.

- ضبط الطلاب وهم يحرضون على مخالفة تعليمات المدينة.