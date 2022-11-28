نقيب السياحيين: نسبة الإشغالات في الموسم الشتوي تصل لـ 100%

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إنه رغم الظروف الصعبة التي مر بها القطاع السياحي في مصر إلا أن الأمور حاليا تتحسن بشكل كبير للغاية هذا العام، وحجم السياحة الموجود حاليا في كل المدن السياحية في مصر ولا سيما حجم الإشغالات يصل إلى 100%، ما يساعد على العديد من فرص العمل لدى كل العاملين بالقطاع السياحي.

المرشد السياحي المصري سفير للأجانب

وأضاف «حلقة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه عمرو خليل، إن المرشدين السياحيين يعدون السفراء للسائحين الأجانب، وهناك عدد كبير من المرشدين السياحيين يتحدثون كل لغات العالم على مستوى عال من الكفاءة.

وتابع: «من المهم جدا أن نتحدث عن آثارنا وتاريخنا بنفسنا بأولادنا المصريين، أي مرشد سياحي أجنبي من أي دولة أخرى لا نثق فيه ولا نقبله بيننا، وأعتقد قد يرسل صورا غير حقيقية ووطنية عن آثارنا المصرية، وإذا أصر الفوج السياحي الأجنبي على مرافقة مرشد سياحي من نفس دولة الفوج يصاحبهم مرافق مصري».

وواصل: «المرشد السياحي المصري هو الذي يقود المجموعات السياحية من أثر للآخر، ويقود عملية الإرشاد للفوج السياحي ويقص لهم القصص الحقيقية التاريخية المصرية، ولا يتدخل المرافق الأجنبي سوى في تنفيذ البرامج والمساعدة في تنظيم المجموعات السياحية معه».

عمليات تطوير المناطق الأثرية

ولفت إلى أن عمليات التطوير في المناطق الأثرية هامة للغاية، وما كان يعوق تنفيذ مثل هذه المشروعات في السنوات الماضية عدم توفر الميزانية المتاحة لها، ولكن القيادة المصرية مهتمة بشكل كبير بالقطاع السياحي وترى فيه أهمية بالغة كأحد قاطرات التنمية الاقتصادية المصرية.