الحركة المرورية في الجيزة.. كثافات بمحور 26 يوليو وشارع الهرم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى، الحالة المرورية للطرق والمحاور والميادين في الجيزة.

غلق ميدان سفينكس

وقالت الإعلامية دينا شرف، مقدمة فقرة النشرة المرورية، إنّ محور 26 يوليو القادم من مدينة 6 أكتوبر يشهد بعض الكثافات المرورية أمام المتجه إلى ميدان لبنان، وتنخفض عند نادي الزمالك وكوبري 15 مايو، لافتة إلى غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي.

وأضافت «شرف»، أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت بعض التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات، خاصة في شارع جامعة الدول العربية، لكن المحور المتجه إلى أكتوبر يشهد سيولة مرورية.

وتابعت: «شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة تصل لـ500 متر بسبب أعمال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتزيد الكثافات مع ساعات الذروة».

وواصلت: «يشهد شارع الهرم تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية والمساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، لتنفيذ 5 محطات للمترو، وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة».

كثافات مرورية في مشعل

واستكملت: «ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات بداية من شارع العشرين وحتى الطالبية، ويوجد كثافات من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين»، لافتة إلى وجود كثافات مرورية في شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولا إلى مناطق بولاق الدكرور وإمبابة، كما يوجد كثافات في محور صفط، تزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة.