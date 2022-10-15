عودة الحركة المرورية على طريق «بنها - المنصورة» بعد رفع آثار انقلاب «تريلا»

تمكنت أجهزة مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على طريق «بنها - المنصورة» عند قرية جمجرة مركز بنها، عقب رفع آثار حادث انقلاب «تريلا» على الطريق أمام أحد العقارات الموجودة على الطريق، نتيجة انحراف السيارة لطريق ترابي مجاور للطريق السريع دون خسائر بشرية.

وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بندب المهندس الفني لفحص الواقعة وبيان سبب الحادث وتقدير الخسائر، فيما تم الاستعانة بأجهزة الوحدة المحلية ببنها والمرور لرفع السيارة، وإعادة الحركة المرورية للطريق من جديد.

تفاصيل انقلاب تريلا ببنها

كان طريق «بنها - المنصورة» الجديد عند جمجرة مركز بنها، شهد انقلاب سيارة تريلا على جانب الطريق، وانتقلت قوات الأمن والمرور والوحدة المحلية لمركز بنها إلى مكان الحادث، وجرى رفع السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الواقعة.

بلاغ بانقلاب تريلا ببنها

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة تريلا على جانب طريق جمجرة بمدينة بنها على طريق «بنها - المنصورة» الجديد.

وانتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث بقيادة العقيد محمد غيتة، رئيس مباحث مرور القليوبية، والعقيد مصطفى عطية، رئيس علميات المرور.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة «تريلا - نقل ثقيل» على جانب طريق جمجرة بمدينة بنها، نتيجة انحراف السيارة عن السير على الطريق الرئيسي والسير على الطريق الترابي، ما أدى إلى انقلابها على واجهة إحدى العقارات المطلة على الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.