«الحياة» تعرض تقريرا عن الوحدة الصحية بـ«المقراني» في الفيوم بعد تطويرها

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن تواصل أعمال التطوير الشامل للوحدة الصحية بقرية المقراني التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة.

وجاء في التقرير، أن أعمال تطوير الوحدة الصحية لقرية المقراني تشمل إنشاء وحدة إسعاف جديدة، كما أنها مقامة على مساحة 1300 متر بارتفاع طابقين.

كما أن الوحدة الصحية لقرية المقراني تقدم خدمات الرعاية الصحية وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذكر التقرير أنّ 10 ملايين جنيه تكاليف التطوير الشامل للوحدة الصحية بقرية المقراني كما أنّ نسبة التنفيذ 60%.