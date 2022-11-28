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«الحياة» تعرض تقريرا عن الوحدة الصحية بـ«المقراني» في الفيوم بعد تطويرها

كتب:

شريف سليمان
06:25 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن تواصل أعمال التطوير الشامل للوحدة الصحية بقرية المقراني التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة.

وجاء في التقرير، أن أعمال تطوير الوحدة الصحية لقرية المقراني تشمل إنشاء وحدة إسعاف جديدة، كما أنها مقامة على مساحة 1300 متر بارتفاع طابقين.

كما أن الوحدة الصحية لقرية المقراني تقدم خدمات الرعاية الصحية وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذكر التقرير أنّ 10 ملايين جنيه تكاليف التطوير الشامل للوحدة الصحية بقرية المقراني كما أنّ نسبة التنفيذ 60%.

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