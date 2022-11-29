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درة: سعيدة بتكريمي من القاهرة للسينما الفرنكفونية لأنه مهرجان فريد

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:25 ص | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
درة

درة

كرم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في دورته الثانية، والذي يقام حاليا بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، الفنانة درة عن أعمالها الفنية.

درة تعبر عن سعادتها بتكريمها من مهرجان  القاهرة للسينما الفرنكوفونية

ومن جانبها، أعربت الفنانة درة عن سعادتها البالغة، بتكريمها من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، لأن هذا المهرجان فريد من نوعه، مؤكدة أن المهرجانات لها دور فعال في تبادل الثقافات.

وقدمت حفل افتتاح مهرجان للسينما الفرنكوفونية، الفنانة إنجي أبو زيد، حيث تشارك أيضا في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والتسجيلية.

تواجد الفنانين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية

وتواجد خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، خالد الصاوي، غادة إبراهيم، المخرج مجدي أحمد علي، فاطمة الناصر، السيناريست زينب عزيز، والمخرج أشرف فايق.

لجنة تحكيم للأفلام الروائية الطويلة

وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن لجنة تحكيم للأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية، برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، وعضوية خالد الصاوي، ومرام مكرم، فاطمة ناصر، والسيناريست زينب عزيز، والمخرج أحمد المرسي، والموزع الموسيقى عادل حقي.

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