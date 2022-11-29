سعر الإسترليني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

تباين طفيف شهده سعر الإسترليني في البنوك المصرية مع بداية التعاملات الصباحية التي تختلف من بنك لآخر بحسب آلية العرض والطلب التي تتحكم في سعر العملة الإنجليزية.

ويهتم الكثير من المصريين بالتعرف على أسعار العملات، وخاصة سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بداية التداول داخل عدد من البنوك الحكومية.

سعر الإسترليني اليوم في البنوك

استقر سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، للشراء عند 29.62 جنيه، والبيع 29.73 جنيه، وتطابق سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما الأهلي ومصر، إذ سجل 29.28 جنيه للشراء، بينما جاء سعر البيع 29.51 جنيه.

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في مصر 2022

وتباين سعر العملة الأجنبية في بداية المعاملات الصباحية للإسترليني، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ونشرت المواقع الإلكترونية لتلك البنوك أسعار الصرف على النحو التالي:

- في المصرف المتحد، جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم، بـ 29.46 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 29.81 جنيه.

- سجل في بنك قناة السويس سعر 29.28 جنيه للشراء، و29.57 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، 29.35 جنيه للشراء و29.58 جنيه للبيع.

- جاء سعر الإسترليني اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 29.51 جنيه للشراء، بينما البيع 29.81 جنيه.

- عبر شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، استقر سعر شراء الإسترليني عند 29.47 جنيه، و29.81 جنيهًا.

- في البنك العربي الإفريقي، سجل سعره نحو 28.91 جنيه للشراء، بينما البيع 29.27 جنيه، وفي بنك البركة 29.46 جنيه للشراء، و 29.81 جنيه للبيع.