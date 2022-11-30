حظك اليوم برج الثور الأربعاء 30-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور شخص موثوق به فهو يتحمل المسؤولية بشكل كبير، ويكره التغيرات المفاجئة، فهو يسيطر على كل التحديات التي تواجهه، ومن النادر مايصاب بالإحباط بشكل كبير.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور بحب الذات ويسعى دائماً للاستقرار العاطفي، فهو صادق في مشاعره لكنّه لا يبوح دائماً بها ويحب دائما أن يكون في موضع ثقة من الجميع فهو يسعى أن يكون الأفضل في كل الأمور التي يدخل بها.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع أو أعمال محددة تستطيع أن تنجزها بشكل سهل دون التعامل مع الآخرين ويجعلك ذلك أفضل في حياتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في إصلاح أمور والوصول لهدفك، وعليك أن تكون أفضل بشكل كبير وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي