إصابة سائقين في تصادم سيارتي زيوت ومواد طلاء على الصحراوي الغربي بقنا «صور»

أصيب سائقان إثر تصادم سيارة نقل محملة بنحو طنين من الزيوت، بأخرى محملة بمعجون طلاء، أمام قرية الدير الغربي، التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، إخطارا من قوات الحماية المدنية، يفيد بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية الدير الغربي، وأسفر عن إصابة السائقين.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بزيوت، مع أخرى محملة بمعجون طلاء، على الطريق الصحراوي الغربي.

انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، ومعها قوات الحماية المدنية، لرفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام المارة، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.