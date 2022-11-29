رئيس التحرير

أحمد الخطيب

إصابة سائقين في تصادم سيارتي زيوت ومواد طلاء على الصحراوي الغربي بقنا «صور»

كتب:

رجب آدم
04:58 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
حادث قنا اليوم

حادث قنا اليوم

أصيب سائقان إثر تصادم سيارة نقل محملة بنحو طنين من الزيوت، بأخرى محملة بمعجون طلاء، أمام قرية الدير الغربي، التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، إخطارا من قوات الحماية المدنية، يفيد بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية الدير الغربي، وأسفر عن إصابة السائقين.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بزيوت، مع أخرى محملة بمعجون طلاء، على الطريق الصحراوي الغربي.

انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، ومعها قوات الحماية المدنية، لرفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام المارة، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ المزيد:

ننشر أسماء 12 مصابا في حادث قنا اليوم.. معظمهم شباب

حادث قنا اليوم.. أسماء مصابي انقلاب ميكروباص في أرض زراعية

أخبار قنا اليوم.. حادث سير وانتحار طفل ومشروع صرف صحي

حادث قنا اليوم.. 10 قتلى و7 مصابين في اشتباكات بين عائلتين

طفرة حضارية في محافظة قنا.. أسواق وفق المعايير البيئية

محافظة قنا تطرح 40 ألف دجاجة ومنتجاتها بأسعار مخفضة للجمهور: إنتاج مزارعنا  
بقلم رجب آدم