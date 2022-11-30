حظك اليوم برج القوس الأربعاء 30-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف مواليد برج القوس، بطبيعتهم العصبية الأمر الذي يرجع إلي كونهم من الأبراج النارية، فهو سريع الغضب، لكنه يهدأ بنفس السرعة ويبدأ في مراجعة نفسه والموقف، وإذا شعر أنه بالغ في رد فعله، فأنه يبادر بالاعتذار ولا يخجل من هذا، خاصة أنه معروف بأنه سليط اللسان.

وفيما يلي، نعرض لمواليد برج القوس من محبي ومتابعي حركة الفلك والأبراج اليومية، تفاصيل حظك اليوم لأصحاب هذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك وأن تقاوم محاولات إرباكك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، الوضع الفلكي دقيق مما يتسبب في نزاع أو خلاف وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.