حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 30-11-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الجدي، يهتم بعائلته فهي على رأس أولويته الدائمة، فهو يبحث دائمًا عن استقرار الأسري من خلال التضحية بالوقت أو المجهود، لكن مشكلتهم أنهم يعبرون عن مشاعرهم لأسرتهم بالأفعال، لكنهم يجدون صعوبة في التعبير عن هذا بالحديث أو الكلمات، فهو يفضل الأفعال.

وفيما يلي، نعرض لمواليد برج الجدي من محبي ومتابعي حركة الفلك والأبراج اليومية، تفاصيل حظك اليوم لأصحاب هذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، القمر في منزل العلاقات يدفعك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي: الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.