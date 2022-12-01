الرئيس.. حارس أحلام الشباب وداعم لمشروعاتهم

في لفتة إنسانية تعكس رغبته فى تمكين الشباب وتوحيد إرادة وعزيمة المصريين، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى جموع الشباب المشاركين فى احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، للتجمع معاً من أجل إزاحة الستار وإعلان افتتاح المدينة، وقال: «يلّا مع بعضكم، الفضل بعد ربنا ليكم»

أشاد بفتاة تصنع السبح والأدوات اليدوية وأبلغها أنه ينتظر مقابلتها للمرة الثالثة

فيما تفقَّد الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من أصحاب منافذ بيع المشغولات اليدوية، وتحدث مع إحدى العارضات، قائلاً: «إحنا لازم نعمل مسابقة بين المحافظات لكل الأنشطة عشان ندِّى فرصة لنفسنا وليكم إنكم تطلعوا الحاجات الجميلة دى والناس تشوفها، نعمل المسابقة دى على مستوى المحافظات كلها، حاجة جميلة، إن شاء الله هنعمل المسابقة دى وتخشوا فيها كلكم».

أمنية بائعة الصناعات اليدوية

والتقى «السيسى» بفتاة تدعى «ياسمين»، إذ رحبت به قائلة: «إحنا اتقابلنا قبل كده مرتين، وأنا بصنع سِبح وأدوات يدوية من الأحجار الكريمة»، مذكرة إياه بأنها تحدثت معه قبل ذلك عن رغبتها فى تحضير الماجستير، وهى بفضل الله أتمت تحضير الماجستير وتقوم الآن بتحضير الدكتوراه، فيما رد «السيسى»: «ما شاء الله، أنا بتشرف بيكى، ربنا يديكى الصحة يا رب»، فيما أهدت الرئيس عبدالفتاح السيسى سبحة من حجر الفيروز، مضيفة: «نفسى وأمنية حياتى أدخل فرقة الموسيقى العربية، أنا بعزف منذ 10 سنوات، حاولت أدخل قبل كده كتير ماعرفتش، لأن ليها شروط معينة، بس أنا أخدت الماجستير فى مجال الدراما الموسيقية».

مسابقة على مستوى المحافظات

جاء رد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه سيتم عمل مسابقة على مستوى المحافظات خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، فى كافة المجالات، مثل الرسم والنحت والموسيقى، «هيبقى فرصة ليكى»، وردت: «أنا كفاية إنى قابلت حضرتك»، بينما رد «السيسى»: «لا أنا اللى كفاية إنى قابلتك، أنا بتشرف بيكى، وبشكرك على الهدية الجميلة دى»، فمازحت «السيسى»: «دى هدية بسيطة يا ريس»، ليرد الرئيس: «مين قال لك كده، دى حاجة جميلة جداً، كتر خيرك»، فيما أفصحت له عن رغبتها فى مقابلته مرة أخرى، وكان رده: «إن شاء الله بتاع الموسيقى العربية هشوفك، تعزفى لنا حاجة بقى»، فردت: «أنا هعزف لحضرتك (القلب يعشق كل جميل)، أنا عارفة إن حضرتك بتحبها»، الأمر الذى أدخل السيسى فى نوبة من الضحك والمزاح مع «ياسمين».

استمع لعزف على آلة «الأورج» لفتاة من ذوى الهمم وأشاد بأدائها

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسى لعزف موسيقى لإحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة على آلة «الأورج»، مشيداً بأدائها، وذلك خلال جولته بالمنصورة الجديدة، وسأل الرئيس عبدالفتاح السيسى أحد صانعى مشغولات بـ«الإيبوكسى» والخشب، قائلاً: «السوق ماشى كويس معاك؟»، فردَّ عليه: «بسوَّق وبيطلب منِّى منتجات، زى الترابيزات الكبيرة والديكورات الداخلية فى الشقق.. الأمور ماشية الحمد لله».

دعوة لراهبات القديسة «دميانة»

ودعا الرئيس خلال جولته بالمنصورة الجديدة راهبتين مشاركتين بأعمالهما الفنية لخدمة دير القديسة «دميانة»، للمشاركة فى مسابقة على مستوى المحافظات خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، فى كافة المجالات، مثل الرسم والنحت والموسيقى، قائلاً: «دى حاجة جميلة وخدمة للناس».