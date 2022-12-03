خريطة قطع الكهرباء عن بعض الأماكن في الدقهلية وقنا.. اعرف المناطق

أعلن قطاع المنصورة التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قطع التيار عن عدة أماكن بحي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، بدءًا من اليوم السبت وحتي الخميس المقبل الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 عصرًا، لافتًا إلى أن سبب قطع التيار تنفيذ أعمال الصيانة بالمحولات.

المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائي

وأعلن قطاع المنصورة، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائي اليوم السبت، هي: شارع أحمد ماهر تقاطع سامية الجمل، وشارع نبیل رستم بسندوب.

الأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي غدا الأحد، هي: منطقة شارع مستشفى الصدر، وشارعي نبیل رستم والوحدة العربية بسندوب.

الأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي يوم الاثنين، هي: منطقة شارع ينابيع الخير، شارع الخلطة الأسفلتية، شارع الوحدة بسندوب.

الأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء، هي: شارع سامية الجمل بجوار السلاب، وشارع عويضة بسندوب.

الأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي يوم الاربعاء، هي: منطقة السلخانة القديمة بالمجزر، وعزبة شكري وشارع عبدالواحد بسندوب.

الأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي يوم الخميس، هي: شارع الخلطة الأسفلتية، وشارع عويضة بسندوب.

مدة قطع الكهرباء بأبوتشت

وأعلن قطاع قنا التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن عدة قرى بدائرة مركز أبوتشت اليوم السبت لمدة 3 ساعات اعتبارًا من الساعه 4 فجرًا إلى الساعة 7 صباحًا بسبب أعمال الصيانة الدورية بمحطة محولات بني حميل.

الأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء عن قنا

وحدد قطاع قنا التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، المناطق المتأثرة، وهي: «العمرة ونجوعها، والشرقي سمهود، والبحري سمهود، وأبوشوشة، والعضاضية، والرواتب، وعوامر بنى برزة، والأوسط سمهود، والأميرية ونجوعها، وخوالد أبوشوشة».