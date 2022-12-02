ختام فعاليات دوري الأسر المصرية بالقليوبية.. «أسرتنا قد التحدي»

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، فعاليات ختام دوري الأسرة المصرية، تحت شعار «أسرتنا قد التحدي»، والذي نظمته إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالصالة المغطاة في نادي سيتي كلوب بنها، بحضور الدكتور أحمد عبدالعال، مندوب وزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد فرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان، معاون المدير العام للرياضة، ومحمد عزازي، مدير إدارة الرياضة بالمديرية.

نشر ثقافة الممارسة الرياضية

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن دوري الأسر المصرية يهدف إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية على مستوى الأسرة المصرية، وتشجبع أولياء الأمور لأبنائهم على ممارسة الرياضة تحقيقا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة العمل على نشر ثقافة الممارسة الرياضية لتشمل كافة فئات المجتمع وزيادة عدد المستفيدين والممارسين للأنشطة الرياضية.

مراحل دوري الأسرة المصرية

وتضمن دوري الأسرة المصرية عدة مراحل، بداية من الإعلان عن النشاط في مراكز الشباب والأندية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسجيل بالمسابقة والتواصل مع إدارات الشباب والمديريات للتسجيل.

وبدأت الفعاليات بالمراحل التمهيدية من خلال الإدارات الفرعية وصولا لختام الدوري، الذي يشمل ألعاب ومسابقات رياضية في اللياقة البدنية وألعاب ترويجية ومسابقات ثقافية، وتتكون كل أسرة مشاركة من 4 أفراد أب وأم و2 من الأبناء من المرحلة السنية من 13 إلى 16 سنة.

وترصد وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للمراكز العشرة الأولى على مستوى كل محافظة تصل إلى 40 ألف جنيه.

واختتم اللقاء برصد وإعلان النتائج وتوزيع الجوائز على الأسر الفائزة بواقع 10 أسر، في جو من البهجة والسعادة.

يذكر أن دوري الأسرة المصرية يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ويتم تنظيمه بمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.