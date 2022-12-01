الدولار يسجل أكبر خسائره في 120 يومًا بعد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»

استقر مؤشر الدولار تحت مستوى 106 نقاط، أمام سلة العملات اليوم، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، معرضاً لخطر الانزلاق إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، حول تباطؤ وتيرة التشدد بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر الجاري.

التباطؤ وسيلة جيدة لموازنة المخاطر

وقال «باول»، إن «التباطؤ في هذه المرحلة هو وسيلة جيدة لموازنة المخاطر، وبنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضبط حجم رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت خلال ديسمبر»، محذراً من أن السيطرة على التضخم ستتطلب إبقاء السياسة عند مستوى مقيد لبعض الوقت.

وأشارت توقعات السوق إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيبلغ ذروته دون 5% في مايو 2023 بعد تعليقات «باول»، وهو أقل من التوقعات السابقة لذروة أعلى من 5% في يونيو.

توقعات بزيادة قيمة الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 107.44 نقطة بنهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 112.02 نقطة للدولار في غضون 12 شهرًا.

ويقيس مؤشر الدولار الأمريكي DXY أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية، ويعتبر اليورو أكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.

سعر الدولار في البنوك المصرية

محلياً، سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم، 24.55 جنيه، في بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، وسجل 24.61 جنيه للدولار في بنوك الاستثمار العربي، ميد بنك، وHSBC، فيما جاء سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري بـ 24.62 جنيه.