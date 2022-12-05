الحالة المرورية في القاهرة والجيزة صباح اليوم.. كثافات بالكورنيش والهرم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، الحالة المرورية للطرق والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة.

كثافات مرورية على الكورنيش

وقالت الإعلامية دينا شرف، مقدمة الفقرة المرورية، إنّ كوبري أكتوبر باتجاه رمسيس وغمرة يشهد سيولة مرورية، بينما أعلى الكوبري في اتجاه العباسية يشهد كثافات بسيطة، كما يشهد كوبري تحيا مصر سيولة مرورية، بينما يشهد الكورنيش بعض الكثافات غير المؤثرة، تزامنا مع سيولة بطريق صلاح سالم، وأضافت أن نفق الملك الصالح يشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي، كما يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.

ولفتت إلى غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، ما يستلزم بعض التعديلات لتسيير حركة المرور، حيث عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدمات تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير الأوتوستراد، والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي، ما يستلزم غلقا كليا لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد حتى شارع الجزائر، وسيكون هناك تحويل لحركة المرور تجاه شارع «المدبح»، لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري.

وأوضحت أنّ بعض الكثافات ظهرت أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان والمعادي والمقطم، فضلا عن كثافات مرورية للمتجه لمنطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة حركة النقل الثقيل.

ولفتت إلى وجود كثافات للمتجه إلى شارع عباس العقاد، فضلا عن كثافات عند الطريق الدائري بالمرج للمتجه من نفق السلام إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات في شارعي صلاح سالم والطيران تزامنا مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الإحصاء.

كثافات مرورية في شارع الهرم

وعن الحالة المروية في شوارع الجيزة، قالت «شرف» إنه تقرر إغلاق الطريق الدائري في الاتجاه القادم من 6 أكتوبر كليا بمنطقة القوس الغربي «المريوطية»، مع غلق مطلع الدائري من طريق الإسكندرية الصحراوي للقادم من الإسكندرية باتجاه ميدان الرماية، وذلك ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري.

وأشارت إلى تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري للقادم من طريق الواحات في اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي للنزول في نفق حازم حسن ومنه إلى طريق الإسكندرية الصحراوي واستخدام محور 26 يوليو أو محور روض الفرج أو الطريق السياحي بديلا عن الطريق الدائري، وهو ما أدى لكثافات مرورية إضافية لمحور 26 يوليو للقادم من أكتوبر.

وأوضحت أنه تقرر غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي، وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة مجموعة من التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات، وهو يؤثر على شارع جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتزيد هذه الكثافات مع ساعات الذروة الصباحية.

ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات للمترو وإلزام السائقين بالتوجه للطرق البديلة.