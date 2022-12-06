تطورات جديدة في ضبط شخص للنصب على المواطنين وجمع مبالغ بالملايين

تجري جهات التحقيق بسوهاج تحقيقات في واقعة قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وجمع مبالغ بالملايين، وذلك بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، والاستماع إلى أقوال الضحايا.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة من 4 مواطنين يفيد بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تكثيف التحريات في الواقعة من قبل رجال الشرطة، تبين قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة العطارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، حيث استولى على مبالغ مالية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، حيث بلغت تلك المبالغ 4 ملايين جنيه، وتم تحديد مكان تواجده وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات، مشيرًا الى أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات».

كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».