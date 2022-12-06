انفجارات بمدينة «نيكوبول» جنوب شرقي أوكرانيا

وقعت انفجارات، اليوم الثلاثاء، بمدينة «نيكوبول» بمنطقة دنيبروبتروفسك» الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، فيما قال عضو مجلس إدارة «مقاطعة زابوريجيا»، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، في وقت لاحق، إن الانفجارات يمكن سماعها في جزء من المنطقة يخضع لسيطرة أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق، إلى وقوع انفجارات في «زابوريجيا»، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق: «كيروفوجراد-أوديسا-جيتومير» بشكل جزئي.

بوريل: تسوية الأزمة يجب أن تتم بالتوافق مع أعراف القانون الدولي

من جانبه، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إن تسوية الأزمة الأوكرانية، يجب أن تتم بالتوافق مع أعراف القانون الدولي من خلال تقديم الضمانات الأمنية لـ«كييف» أولا وفي وقت لاحق تقديم ضمانات للجانب الروسي، مضيفا خلال ندوة بمعهد «جاك ديلور» في العاصمة الفرنسية «باريس»، إن كلما ازداد الدمار بأوكرانيا، كانت فرص «كييف» للانضمام إلى التكتل أكثر.

وفي سياق متصل، أعلنت «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» المعروفة باسم «يو أس أيد» بدء التحقيق مع ممثلي 3 منظمات أوكرانية غير حكومية حاولت الحصول على منح مالية من «واشنطن» بطرق غير قانونية، مشيرة إلى ثبوت ارتباطها بمواطنين اثنين من أوكرانيا.

جرين تطالب بوقف محاولات زيلينسكي لجر «واشنطن» لحرب عالمية

وطالبات عضو «الكونجرس» الأمريكي، الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، بوقف محاولات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لجر «واشنطن» لحرب عالمية، داعية لمراجعة الأموال التي تصرفها بلادها لـ «كييف»، وتحديد الوجهة الحقيقية لها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الاخبارية الروسية.