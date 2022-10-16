قصف روسي على نيكوبول.. و«موسكو» تطلق قمرا اصطناعيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن قصف روسي، على مدينة «نيكوبول» في منطقة دنيبروبتروفسك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في مناطق :«دنيبروبتروفسك - كروبيفنيتسكي - ميكولايف - بولتافا - سومي - تشيركاسي - خاركيف»، فيما شملت حالة التأهب جميع المناطق تقريبا، بما فيها عاصمة البلاد «كييف».

وفي وقت سابق، قال معتقلون من كتيبة «آزوف»، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن القادة الأوكرانيون في «ماريوبول» الواقعة على الساحل الشمالي لبحر آزوف، هددوا بإطلاق النار على أولئك الذين يريدون الاستسلام في «آزوفستال».

من جانبه، قال أحد سكان مدينة «أرتيموفسك»، يدعى «مكسيم»، للصحفيين، إن القوات الأوكرانية، أطلقت النار على مجموعات الإجلاء التي نقلت لاجئين من المدينة والمناطق القريبة إلى جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمته موسكو إلى أراضي الاتحاد الروسي.

وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قال في وقت سابق، إن «باريس» تعتزم تدريب 2000 جندي أوكراني، مشيرا في تصريحات لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، إلى أن كانت هناك بالفعل دورات على مدافع «هاوتزر- سيزار». وأوضح المسؤول الفرنسي، أن حجم التدريبات سيزداد قليلا الآن.

اعتقال رومان سولومكو المتهم في قضية هجوم «جسر القرم» الإرهابي

بدورها، أعلن مكسيم نجل رومان سولومكو المتهم في قضية انفجار «جسر القرم»، التي وصفته السلطات الروسية بالإرهابي، اعتقال السلطات لوالده في «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها روسيا إلى اراضيها في 2014.

وأمس الأول الجمعة، قال مصدر مطلع، لوكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، إن محكمة في «سيمفيروبول»، أوقفت 5 متهمين في حادث انفجار «جسر القرم»، مشيرا إلى احتجاز المتهمين «أرتيم أزاتيان- جورجي أزاتيان-رومان سولومكو-فلاديمير زلوب-أرتور تيرشانيان» حتى 8 ديسمبر المقبل.

بدورها، أطلقت «موسكو»، صاروخ «أنجارا-1.2» الفضائي الخفيف يحمل قمرا اصطناعيا «كوسموس-2560» من مطار «بليسيتسك الفضائي» العسكري شمالي غربي روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قوات الفضاء، أطلقت أمس السبت في تمام الساعة 22:55 بتوقيت موسكو «09:55 مساء بوقيت القاهرة» من «بليسيتسك» بنجاح الصاروخ، مشيرة إلى أن جميع عمليات ما قبل إطلاق الصاروخ تمت في الوضع الطبيعي.

الدفاع الروسية: يجري الحفاظ على اتصال ثابت مع «كوسموس-2560»

وأشارت الدفاع الروسية، إل تخصيص الرقم التسلسلي «كوسموس-2560» للقمر الاصطناعي. وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة أن «أنجارا-1.2» الفضائي الروسي الخفيف حمل «كوسموس-2560» إلى مداره لصالح الجيش الروسي.

واوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه يجري الحفاظ على اتصال ثابت مع «كوسموس-2560»، مؤكدة أن الأنظمة الموجودة على متنه تعمل بشكل طبيعي.

سفارة بكين مستعدة لتقديم المساعدة في تنظيم المغادرة من أوكرانيا

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الصينية، مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا، مشيرة إلى أن سفارة بكين مستعدة لتقديم المساعدة في تنظيم المغادرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية.

بدوره، قالت وسائل إعلام إعلام بلغارية، إن مواقع تعرضت لعمليات قرصنة مصدرها روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي بلغاريا، قال وزير الاقتصاد نيكولا ستويانوف إن «صوفيا» ستزود بالغاز لمدة 12-14 شهرًا المقبلة، مضيفا في مقابلة على قناة «نوفا» التلفزيونية: «يمكننا القول إن الأزمة وراءنا»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وكان وزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شهبازوف، قال في سبتمبر الماضي، إن بلاده ستغطي 19%من احتياجات بلغاريا من الغاز بحلول نهاية العام الجاري 2022.

بدوره، قال رئيس شركة «نوميسما للطاقة» الإيطالية، دافيد تاباريلي، إن فواتير الكهرباء تضاعفت تقريبا، مشيرا إلى صدمة ذات أبعاد غير مسبوقة تشهدها بلاده وأوروبا.