اليوم.. قطع مياه الشرب في 3 محافظات لتنفيذ أعمال الصيانة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه بعدد من المناطق الواقعة بنطاق شركات «الدقهلية - الجيزة - بني سويف»، لتنفيذ أعمال الصيانة للأعطال الطارئة.

قطع المياه بسبب كسر مفاجئ

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، في بيان لها اليوم، عن قطع المياه بقرى «الديابية، بني حدير، كوم أدريجة، زاوية المصلوب»، بمركز الواسطي وضعفها بمدينة الواسطي، لمدة 12 ساعات بدءً من التاسعة صباح اليوم وحتى التاسعة مساءً.

وأشارت الشركة إلى أن سبب انقطاع المياه، تنفيذ أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط 700 مم خرساني بطريق الديابية بمركز الواسطي لافتة إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الدقهلية

وفي الدقهلية، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه اليوم بقرى «رمبال القديمة - برمبال الجديدة - كفر علام - كفر أبو ذكري - ميت عاصم - النزل - الجمال - الجنينة»، لمدة 8 ساعات بدءً من العاشرة صباحا وحتى السادسة من مساء نفس اليوم.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن سبب انقطاع المياه القيام بأعمال تطهير المروقات رقم 1 و2 طبقاً لخطة التطهير مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه بمناطق في الجيزة

وفي الجيزة، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها، قطع المياه اليوم عن «شارع أحمد عرابي ومتفرعاته، خلف نادي الترسانة، شارع الحجاز، مساكن العرائس»، إعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد لتنفيذ أعمال توسعات محور 26 يوليو وشارع أحمد عرابي، لنهو أعمال ربط خطوط مياه جديدة بشارع أحمد عرابي والمتعارضة مع أعمال التوسعات.