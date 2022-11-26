مواعيد ضخ المياه اليوم في 8 مناطق بالساحل الشمالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بمطروح عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

مواعيد ومكان ضخ المياه اليوم في مرسى مطروح

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساء علي مرحلتين.

- منطقة «خط عجيبة» من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 8.30 صباحا.

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 5 مساء.

- منطقة «عمر دارة » من الساعة 11.30 صباحا حتى الساعة 4.30.

- منطقة «الملاحة قبلي» من الساعة 4.30 ظهرا حتى الساعة 9.30 مساء.

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا .

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4عصرًا

آليات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين بنطاق مطروح

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، آليات التواصل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الاتصال على الخط الساخن 125، أو الأرقام التالية: 064494851 - 0464949852 - 046494955 - 046125125 - 0464760000 - 0464760001 - 0464760002 - 0464760003، أو عن طريق رسائل «واتساب» على الأرقام التالية: 01103971010 - 01103669550، أو على رسائل صفحة الشركة على «فيسبوك».

الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن مشروع محطة تحلية مياه الآبار الحلازين تعمل بطاقة إنتاجية 100 م3/يوم، وخزان استراتيجي سعة 200 طن لخدمة أهالي قرية الحلازين وتوابعها، ومشروع محطة تحلية مياه الآبار كشوك عميرة تعمل المحطة بطاقة إنتاجية 100 م3/يوم وخزان استراتيجي سعه 200 طن لخدمة أهالي قرية كشوك عميرة وتوابعها، ومشروع محطة تحلية مياه الآبار فوكه تعمل المحطة بطاقة إنتاجية 100 م3/يوم، وخزان استراتيجي سعه 200 طن لخدمة اهالي قرية فوكه وتوابعها.