انتهاء جنازة الأنبا داود برئاسة البابا تواضروس (صور)

انتهت صلاة تجنيز الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، قبل قليل، والتي أُقيمت في كاتدرائية القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة لفيف من المطرانة وأساقفة المجمع المقدس.

وتقدّم البابا تواضروس في عظته بعد انتهاء القداس، بالعزاء لآباء وشعب إيبارشية المنصورة، في وفاة الأنبا داود على رجاء الثيامة، مضيفًا: «نجتمع خلال وداع الأحباء، وتكون أمامنا رسالة الموت الذي هو طريق كل إنسان، ونحاول ذكر مآثر وشخصية من نودعه، وعمله وما قدمه خلال حياته، إنّنا أمام قضية الموت نقف ونرفع قلوبنا إلى الله ونقبل ما يصنعه».

وقال إنّ الأنبا داود قضي نصف حياته في الرهبنة، والتي وصلت لنحو 33 عاما، وعانى في السنوات الأخيرة من المرض، وتحملها وهو راضٍ وصبور، متابعا: «طُلب منه السفر إلى الخارج للعلاج، لكنه رفض وفضل البقاء في مصر».

تعيين نائب بابوي جديد لإيبارشية المنصورة

وأعلن البابا تواضروس الثاني في نهاية العظة، تعيين الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها نائبًا بابويا على إيبارشية المنصورة، لحين تدبير رعويتها خلال الفترة المقبلة.

الحضور في الجنازة

حضر صلاة الجنازة، لفيف من الآباء المطرانة والأساقفة، ومنهم الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا مينا أسقف رئيس دير مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا انجيلوس الأسقف العام لشمال شبرا، والأنبا مكاري اسقف عام جنوب شبرا، والأنبا ديسقورس رئيس دير الأنبا يحنس بالعلمين، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، وأنيانوس أسقف بني مزار، والأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، والأنبا دنيال ايقف رئيس دير الأنبا بولا في البحر الأحمر.

كما حضر صلاة الجنازة، الأنبا رافائيل الأسقف العام، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق، والأنبا إيسوذورس اسقف رئيس دير البراموس، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا أغابيوس، والأنبا ساويرس، والأنبا صليب، ولفيف من الآباء الكهنة، والقمص سرحيوس سرجيوس وكيل البطريركية، والقمص مكاري غباري، ولفيف من مندوبي الداخلية ووزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر.