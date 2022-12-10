مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ببنها

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين، من ضمنهم فتاة من جنسية أجنبية «نمساوية»، في حادث تصادم بسبب انفجار إطار سيارة في منطقة كوبري الشموت ببنها، ونجحت أجهزة المرور والأمن في إعادة الحركة المرورية على الطريق.

التصريح بدفن جثة ضحية تصادم بنها

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن جثة الشاب والاستعلام عن حالة المصابين في حادث تصادم بنها، وندب المعمل الفني لمعاينة الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى بنها الجامعي، بوصول جثه «أ. ح. ع»، سن 20 عاما، و3 شباب آخرين، وفتاة من جنسية أجنبية «نمساوية»، مصابين، وجميعهم مقيمين في قرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها.

وعلى الفور اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الحادث، واستخراج تصريح الدفن للمتوفى، ووضع المصابين في المستشفى تحت الملاحظة.

انفجار في الإطار الأمامي للسيارة

وبالفحص تبين وقوع الحادث في منطقة كوبري الشموت ببنها، وأن السبب من المعاينة الأولية انفجار في الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى لوجود خلل وعدم التحكم في السيارة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين.

وكلفت أجهزة الأمن بالبحث والتحري عن سبب الواقعة وظروفها، فيما أعادت أجهزة المرور الحركة المرورية على الطريق لطبيعتها.