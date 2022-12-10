باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: العرب بحاجة لاستلاهم تجربة التنمية الصينية

أكد جاد رعد الباحث المتخصص في الشئون الصينية، أن مبادرة الحزام والطريق تلتقي مع رؤية السعودية 2030، معتبرًا أن الجمهورية الشعبية وضعت التنمية عنوانا لها لعقود طويلة.

الدول العربية في حاجة للتنمية الصينية

وأوضح رعد، خلال مداخلة هاتفية من مدينة شنيانج مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن البلاد العربية في حاجة إلى ما وصلت إليه الصين من تنمية.

وأشار إلى أن مساحة التلاقي بين العرب والصين تجعل من جناحي قارة آسيا يلتقيان، مؤكدًا أن الخطة والعمل سيكونان تحت عنوان واحد.

مشروعات وشراكات صينية مع الجانب العربي

ولفت إلى أن هناك تجارب صينية ستكون مفيدة للعرب تتمثل في المشروعات والشراكات الكبرى، مؤكدا أن العرب لديهم منافع مهمة للصين أهمها البترول، وهو السبب الرئيسي في اتفاقات بكين مع إيران والعراق والسعودية.

الصين ترحب بالعرب في مشروعها الفضائي

وقال إن الصين رحبت بالدول العربية في مشروعها الفضائي والمركبة الفضائية الدولية، إلى جانب مشروع الشمس البديلة الصيني للطاقة الهيدروجينية.

ونوه بأن السياسة الصينية لا تشمل إملاءات وتحترم مبدأ عدم التدخل في شئون البلاد الأخرى والحرية في تقرير المصير، ولا تتبنى الحماية مقابل المال ولا توجد لديها قواعد عسكرية في الدول الحليفة الأفريقية، وبالتالي لن تكون هناك قواعد في الدول العربية.