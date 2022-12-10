قناة القاهرة الإخبارية.. احترافية تضمن النجاح (ملف خاص)

بخطى ثابتة تواصل قناة القاهرة الإخبارية انطلاقتها الكبرى التى بدأتها مع بدء البث الرسمى للقناة فى 31 أكتوبر 2022، ضمن مساعيها الجادة لتحقيق شعارها «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر». بعد مرور 5 أسابيع على هذا الانطلاق، يتحقق للمشاهد المصرى والعربى هدف قومى وأمنية طال انتظارها بوجود قناة إقليمية تضع مصالح الدول العربية وأمنها القومى وحماية تاريخها وحضارتها فى مقدمة أولوياتها، وما يعنيه ذلك من تقاطعات وتفاعلات مع دول الشرق الأوسط والمجتمع الدولى والقوى الكبرى فى العالم.

الصرح الإعلامى، الذى دشنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استند إلى رصيد هائل من تاريخ الريادة الإعلامية المصرية، وعقود من الخبرة فى العمل الصحفى والتليفزيونى، كانت لها بصمتها الواضحة على المهنية والاحترافية التى ظهرت عليها قناة القاهرة الإخبارية، وهو ما عكسته الإشادة الكبيرة بأداء «القاهرة الإخبارية» فى مختلف الملفات التى سلطت الضوء عليها؛ بدءاً بقمة المناخ «COP27» فى شرم الشيخ، والقمة العربية الـ31 بالجزائر، مروراً بالأزمة الروسية - الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية العالمية، وانتخابات الكونجرس الأمريكى، ومونديال كأس العالم لكرة القدم بقطر، والاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وتفجيرات إسطنبول، وأخيراً القمة العربية - الصينية بالرياض.

واستعداداً لعام 2023، يطلق قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العديد من الخدمات الجديدة؛ أبرزها توظيف خدمة metaverse تدريجياً بالقطاع، وإنشاء استوديوهات بأسوان وطنطا والإسكندرية، وإعداد استوديو كامل بالموبايل وتطبيق «القاهرة الإخبارية» وقناة صوتية باللغة الإنجليزية. «الوطن» ترصد هنا حصاد تجربة الأسابيع الخمسة الأولى من عُمر «القاهرة الإخبارية» وخططها الطموحة لتطوير القناة والمنافسة بقوة على ساحة الإعلام العربى والإقليمى والدولى.