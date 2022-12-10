تعيينات شركة المياه بالمنيا.. موعد تلقي طلبات المتخلفين عن التقديم لوظائف 2022

أعلن قطاع تنمية الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن بدء تلقي طلبات المتخلفين عن التقديم لوظيفة كيميائي معمل، غدا وبعد غد الأحد والاثنين، وفقا لإعلان المسابقة رقم 2، بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، والتي حددت أسماءهم عبر كشوف جرى نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

مكان تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لوظيفة كيميائي معمل 2022

وطالب القطاع، المتخلفين عن التقديم لوظيفة كيميائي معمل، إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة في قطاع الموارد البشرية والتدريب، بديوان عام الشركة الكائن بأرض أبو سلطان - شارع عدنان المالكي.

الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها من المتخلفين عن تقديم وظائف 2022

وحدد قطاع تنمية الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، الأوراق والمستندات التي يجب أن يحضرها المتخلفين عن التقديم لوظيفة «كيميائي معمل»، كالآتي:

1- بطاقة الرقم القومي «أصل وصورة».

2- شهادة الميلاد «أصل وصورة».

3 - شهادة المؤهل الدراسي «أصل وصورة».

4- موقف الخدمة العسكرية للذكور «أصل وصورة».

5- كارنيه نقابة العلميين «أصل وصورة».

6 - عدد 2 نسخة لبيان السيرة الذاتية للمتقدم.

عدد المتقدمين لشغل وظيفة كيميائي معمل 2022

وكشف القطاع أنه تقدم 2406 أشخاص لوظيفة كيميائي معمل، التي أعلنت عنها الشركة علي الموقع الإلكتروني، وفقا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2022.