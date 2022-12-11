بعد شهرين من اعتزاله.. مُسلَّم يتراجع عن قراره ويقرر العودة للغناء

أعلن مطرب المهرجانات مُسلَّم، عن عودته مرة أخرى للغناء، بعد اعتزاله خلال شهرين ماضيين، وذلك عن طريق خاصية «الاستوري»، عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مُسلَّم يعلن عودته للغناء

ونشر مُسلَّم صورة تقدمه لأداء الخدمة العسكرية، وعلق عليها: «تقدر تقول انتظروني فى أول حفلة».

وكان مسلم، أعلن اعتزاله في شهر أكتوبر الماضي، بعد مواجهة العديد من الأزمات، مع أكثر من منتج فني وتحديد المنتج سلطان الشن، الذي أكد وقتها الأخير أنه كان من المفترض أن يتقاسم معه أرباح أغانيه من يوتيوب إلا أنه لم ينفذ وعده ولم يحصل على مستحقاته بشكل كامل.

مولود جديد لـ«مُسلَّم»

ونشر مسلم، منذ فترة فيديو، وهو يحمل مولوده الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق علي الفيديو «اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى سميناه مسلم».

وحظي المنشور بردود فعل واسعة، حيث كتب الفنان مصطفى خاطر: «ألف مليون مبروك يتربى في عزك يا مسلم»، وقال حسن شاكوش: «ألف مبروك يا حبيبي».