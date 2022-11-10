جولة عالمية للفيلم القصير «لتر بنزين» في المهرجانات السينمائية

أعرب المخرج الشاب إبراهيم رامي، عن سعادته البالغة، بمُشاركة فيلمه الروائي القصير «لتر بنزين»، في عدد من المهرجانات السينمائية حول العالم، في دول إسبانيا، وكولومبيا، وكينيا وجنوب إفريقيا، وحصده جائزة في Festival Cine Mundo، بدورته الأخيرة، في الأرجنتين، عن فئة social crisis drama.

وكشف إبراهيم رامي، لـ«الوطن»، عن كواليس تجربته في صناعة الفيلم القصير «لتر بنزين»، موضحًا أنه استغرق نحو 3 سنوات، «بدأت التصوير بداية من عام 2018، ثم توقفت في 2019 لظروفٍ خاصة، ثم عُدت مُجددًا في 2020».

إعادة تصوير المشاهد أصعب ما واجهني خلال تنفيذ المشروع

ولفت إلى أبرز الصعوبات التي واجهته خلال تنفيذ الفيلم، موضحًا أن هناك بعض المشاهد التي كان يُعيد تصويرها أكثر من مرة، رغبة منه في خروجها بمستوى متميز، ما تطلب منه جهودًا ضخمة خلال مرحلة المونتاج، قائلًا: «المونتاج أخذ منّي وقتًا طويلًا».

التحضير لفيلمين جديدين في الوقت الحالي

وأضاف أنّ هذا المشروع، حصد المركز الأول في مشروع التخرج بالكلية، وبدأ بعدها جولة في عددٍ من المهرجانات السينمائية العالمية الخاصة بالفيلم القصير، لافتًا إلى أنه يواصل التحضيرات على فيلمين جديدين حاليًا، ليبدأ في تنفيذ أحدهما خلال الفترة المُقبلة.