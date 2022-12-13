رصف محور الباسوسية وطريق «أبو الغيط- الحادثة» بالقناطر لخدمة 3 محافظات

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن تطوير شبكة الطرق من أهم الأولويات، لما لها من أهمية كبرى لتشجيع المستثمرين لإقامة المشروعات الحيوية التي تهم المواطنين، وخلق فرص عمل للشباب حديثي التخرج، للقضاء على البطالة، وذلك من خلال رصف الطرق الحيوية التي تربط المدن بعضها ببعض.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية لتفقد مشروع رصف محور الباسوسية وطريق «أبو الغيط- الحادثة»، يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق، ضمن جولات المحافظ اليومية بمدن المحافظة المختلفة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية.

تغطية ترعة الباسوسية

وتفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسية التي ستسهم في أن يكون هناك طريق بديل لقرية «باسوس ــ القناطر الخيرية»، مما يسهل حركة المرور على المواطنين، حيث تم الانتهاء من تغطية ورصف 3 كم من الدائري وحتى مصنع كوكاكولا، حيث تم تغطية 1.200متر من الخطة الاستثمارية الحالية والذي يشرف على الأعمال مديرية الطرق بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه تقريبا .

تكثيف الأعمال لبدء الرصف

ووجه «الهجان» منفذي الأعمال بتكثيف الجهد للبدء في الرصف لتكون طريقا جديدا لمواطني مدينة القناطر الخيرية، إضافة إلى الحفاظ على مناسيب الطريق وعمل مطالع ومنازل عند التجمعات السكنية والمدارس، بالإضافة إلى عمل شبكة صرف أمطار بطول الطريق .

كما تابع «الهجان»، أعمال رصف طريق «أبو الغيط- الحادثة» بالقناطر الخيرية بتكلفة 65 مليون جنيه تحت إشراف مديرية الطرق والنقل حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تفقد المحافظ أيضا أعمال وضع طبقة السن للمرحلة الأولى والتي تشمل 1250 مترا.