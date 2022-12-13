أغنية «خطوة إجباري» تحقق 1.7 مليون مشاهدة.. و«سبوتي فاي» تحتفل ببطليها

احتفلت Spotify، منصة الموسيقى الأشهر في العالم، بالنجم وليد العطار المعروف بــ«عطار»، والنجم نور خالد النبوي، بعد تحقيق أغنيتهما الشهيرة «خطوة إجباري»، نجاحا كبيرا على المنصة وصل إلى أكثر من مليون و 700 مرة استماعا خلال عام 2022.

مسلسل «راجعين يا هوى»

ومن المعروف أن «عطار»، شارك أيضا فى مسلسل «راجعين يا هوى»، بطولة النجم خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، أية سماحة، سلوى محمد علي، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

أغنية «سكة بركة»

يذكر أن عطار طرح منذ فترة فيديو كليب لأغنيته السنجل «سكة بركة» على اليوتيوب والتى تم تصويرها بأحد الاستوديوهات، وهي من كلمات كلوشة وألحان عطار وتوزيع موسيقى رامي المصري وإخراج عمرو رشاد، كما يستعد عطار حاليا لتقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات الجديدة، مع بداية العام الجديد.