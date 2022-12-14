عاجل.. انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

هزّت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الأربعاء، وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليجرام، أنَّ الانفجارات ضربت منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط العاصمة في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بحسب قناة «العربية».

فيما لم يذكر المسؤول الأوكراني أي تفاصيل أخرى، إلا أنَّه أكّد أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 10 طائرات مُسيرة، وتضم المنطقة التي طالها القصف وكالات حكومية عديدة في العاصمة الأوكرانية كييف.