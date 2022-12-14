10 سيارات مستعملة «مانيوال وأوتوماتيك» أقل من 80 ألف.. «على قد الإيد»

شهدت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعاً ملحوظاً الفترة الأخيرة، بدعم من الرواج الذي تلقاه سوق المُستعمل في مصر أمام ارتفاع أسعار «الزيرو»، وتأجيل كثيرين لقرارات الشراء، لحين استقرار الأسعار.

قال عضو رابطة تجار السيارات، عبد العاطي محمود، لـ«الوطن» إن سوق المُستعمل ستشهد هدوءاً في الطلب الفترة المقبل، بما يهبط بأسعار البيع، مع انفراجة استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتفاؤل بالتصنيع والتجميع المحلي، للعديد من العلامات التجارية العالمية.

أسعار 10 سيارات مستعملة

وفيما يلي أسعار 10 سيارات مستعملة تقل عن 80 ألف جنيه، وفق أحد أشهر منصات البيع الإلكترونية، وتلبي حاجة محدودي الدخل في التنقل.

1 – فيات 131 – موديل 1982، وبسعة محرك 1300 سي سي، وبناقل حركة «مانيوال» بسعر 40 ألف جنيه.

2 - دايو نوبيرا - موديل 1997، بسعة محرك 1600 سي سي، وناقل حركة «أوتوماتيك»، بسعر 55 ألف جنيه.

3 - شيفروليه لانوس – موديل 2009، بسعة محرك 1400 سي سي، وبناقل حركة «مانيوال» بسعر 80 ألف جنيه.

4 - شيري A11 – موديل 2006، بسعة محرك 1400 سي سي، وبناقل حركة «مانيوال» بسعر 50 ألف جنيه.

5 - شاهين 2004 – موديل 2004، بسعة محرك 1400 سي سي، وبناقل حركة «مانيوال» بسعر 57 ألف جنيه.

6 - سوزوكى ماروتى هاتشباك – موديل 2006، بسعة محرك 1400 سي سي، وبناقل حركة «مانيوال» بسعر 65 ألف جنيه.

7 - هيونداي أكسنت – موديل 1998، بسعة محرك 1400 سي سي، وبناقل حركة «مانيوال» بسعر 75 ألف جنيه.

8 - فيات 128 – موديل 1973، وبناقل حركة «مانيوال» بسعر 20 ألف جنيه.

9 - كيا سيفيا – موديل 1995، وبناقل حركة «مانيوال» بسعر 50 ألف جنيه.

10 - إسبيرانزا A11 – موديل 2005، وبناقل حركة «أتوماتيك» بسعر 60 ألف جنيه.