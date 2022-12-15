تحليق 40 رحلة بالون على متنها سائحون من جنسيات مختلفة بالأقصر

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم الخميس، تحليق 40 رحلة بالون طائر نقل على متنها سائحون من مختلف الجنسيات، وسط استقرار الأحوال الجوية، بحسب ما قال كابتن أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر.

انطلاق رحلات البالون فجرا

وأضاف رئيس اتحاد البالون الطائر، أنّ رحلات البالون تقلع يوميا من المطار المخصص، أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، بعد الحصول على موافقة برج المراقبة بالمطار، والتأكد من مناسبة الأحوال الجوية للطيران، وتقلع أول رحلة في تمام الخامسة فجرا ثم تتوالي باقي الرحلات في الإقلاع، حتى تهبط آخر رحلة في السابعة صباحا.

40 دقيقة رحلة البالون الطائر

وأشار «الطيب» إلى أنّ مدة الرحلة الواحدة للبالون تستغرق حوالي 40 دقيقة كحد أقصى، وتهبط جميع الرحلات قبل ارتفاع درجات الحرارة، وازدياد سرعة الرياح والتي تؤثر على سلامة الطيران، لأن البالون يحلق تبعا لاتجاهات الرياح.

يذكر أنّ البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد المدينة السياحية بتلك السياحة على مستوى جمهورية مصر العربية، لطبيعتها الساحرة ووجود المعابد الأثرية، والمناظر الطبيعية الخلابة.