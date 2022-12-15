فتح التقدم للدورة التدريبية السادسة لشغل وظيفة عميد كلية أو معهد بـ«عين شمس»

أعلنت جامعة عين شمس، فتح باب التقدم للدورة التدريبية السادسة لشغل وظيفة عميد كلية أو معهد، في إطار قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة، وترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، ومنها حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة، وهي أحد المتطلبات العامة لشغل تلك الوظيفة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال هذا العام.

وذكرت الجامعة في بيان لها، أنّها تقوم بإعداد الدورات الخاصة بالترشيح لتلك المناصب بمركز التدريب وتطوير التابع لها، مؤكدة على أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للحصول على تلك الدورات، إحضار بيان حالة حديث موقع ومختوم من الجامعة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وتقديمها بمركز التدريب والتطوير بالجامعه لاتخاذ اللازم.

مواعيد عقد الدورة التدريبية

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أنه تقرر عقد الدورة السادسة في الفترة من 25 إلى 27 ديسمبر الجاري لمن يرغب في الترشح لمنصب عميد كلية أو معهد التقدم عبر الرابط المخصص لذلك.

مبادرة تشجير حرم كلية الألسن

وفي سياق منفصل، أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس مبادرة تشجير حرم الكلية، وأكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ الحملة استهدفت زراعة عدد 300 من نبات الجازانيا وعدد 200 من نبات الشيح، وعدد 100 من نبات الايفوربيا، وعدد 30 من نبات الدراسينا بالإضافة إلى عدد 15 من نبات اليوكا.