عقوبات أمريكية على 29 شخصا من رؤساء المناطق والحكام الروس

فرضت السلطات الأمريكية، امس الخميس، عقوبات على أشخاص عينتهم روسيا في أوكرانيا بينهم وزير الداخلية السابق لجمهورية «دونيتسك» الشعبية، وأكثر من 20 حاكما روسيا، وفلاديمير بوتانين، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، أحد أغنى أغنياء روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن المستهدفين بالعقوبات هم 29 من رؤساء المناطق والحكام الروس، واثنين من أفراد عائلاتهم، وكيان مملوك لأحد أفراد الأسرة، مضيفا في بيان، أن الحكام يشرفون ويفرضون التجنيد على المواطنين في إطار التعبئة الأخيرة التي اعلنتها روسيا.

دعوة فرنسية لـ الصين والهند للضغط على «موسكو» لوقف هجمات المسيرات

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الصين والهند لممارسة الضغط على «موسكو» لوقف هجمات طائرات بدون طيار«المسيرات» على أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معلومات استخباراتية متعلقة بطائرات بدون طيار إيرانية، إلى الجانب الأوكراني عبر حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وفي العاصمة البلجيكية «بروكسل»، بحث قادة «الاتحاد الأوروبي» في قمة، استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وأعرب الزعماء الأوروبيون، في بيان ختامي عن تأييدهم لمواصلة الجهود لضمان محاسبة «موسكو» على الأزمة.

وكان ماكرون، أعلن في وقت سابق، أنه سيتصل بـ بوتين، فور الانتهاء من صياغة اتفاق مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حول سحب الأسلحة من محيط محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية.

شولتس: رفد «صندوق السلام الأوروبي» بملياري يورو في 2023

وفي ألمانيا، قال المستشار أولاف شولتس، إن «الاتحاد الأوروبي» لن يتدخل في تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وسيتم رفد «صندوق السلام الأوروبي» بملياري يورو عام 2023 لإرسال الأسلحة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا يشمل مساعدة مالية بمقدار 18 مليار يورو، وافق «الاتحاد الأوروبي» على تخصيصها لأوكرانيا العام المقبل مع شركاء دوليين.

من جانبه، اتهم نائب مندوب روسيا لدى منظمة «الأمم المتحدة»، جينادي كوزمين، ألمانيا واليابان وإيطاليا بتدنيس ذكرى ضحايا النازية والفاشية الإيطالية والعسكرة اليابانية، بتصويتها ضد مشروع قرار لمكافحة تمجيد النازية، مضيفا في اجتماع للجمعية العامة للمنظمة، إن نتائج التصويت هذا العام صادمة.

روسيا تخطط لإطلاق 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات في 2023

وقالت «موسكو»، إن القوات الاستراتيجية الروسية، تخطط لإطلاق 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات العام المقبل 2023، وأوضح قائد القوات الاستراتيجية الصاروخية، الفريق أول سيرجي كاراكاييف، في تصريح لصحيفة «النجم الأحمر»لصحيفة الرسمية لوزارة دفاع الاتحاد الروسي، أن الإطلاق من مطار بليسيتسك الفضائي وميدان كابوستين يار الاختباري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.